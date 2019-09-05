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ING, kadınların güçlendirilmesi için Türk Eğitim Vakfı ile işbirliği

ING, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesine ve kadının ekonomiye eşit katılımına verdiği destek paralelinde Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile işbirliğine imza attı.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:17
ING, kadınların güçlendirilmesi için Türk Eğitim Vakfı ile işbirliği

ING, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesine ve kadının ekonomiye eşit katılımına verdiği destek paralelinde Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile işbirliğine imza attı. ING Eşit Gelecek Fonu adıyla oluşturulan burs fonu ile mühendislik eğitimi alan kız öğrencilere destek sağlanacak.



Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının ekonomiye eşit katılımı konusunu kapsayıcı ve sürdürülebilir bir vizyonla ele alan ING, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile bir burs fonu anlaşmasına imza attı. ING Eşit Gelecek Fonu adıyla oluşturulan burs fonu ile ING, cinsiyet eşitliğine destek yaklaşımına paralel olarak mühendislik eğitimi alan kız öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunacak. Oluşturulan burs fonu ile üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim alan kız öğrencilere burs desteği sağlanacak. ING Eşit Gelecek Fonu bursiyerleri Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süre ile burs alacak.



"Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye devam edeceğiz"


ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, TEV ile başlatılan işbirliği ile eğitimle toplumsal cinsiyet eşitliğine verdikleri desteği bir ileri aşamaya taşıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.


Abay, "Ekonomiye eşit katılım hedefini desteklemek için, genç kızlarımızın eğitimli, özgüvenli, finansal anlamda okuryazar ve risk almaktan çekinmeyen bireyler haline gelmelerini desteklememiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle; sosyal sorumluluk projelerimizde ve burslarımıza oluşturduğumuz etkinin cinsiyet kırılımına özellikle önem veriyoruz” dedi.


Abay, ING olarak bundan sonra da kadınların ekonomiye eşit katılımı çerçevesinde destek mekanizmaları oluşturmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:17
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