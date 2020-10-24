ING Basketbol Süper Ligi
Büyükçekmece Basketbol: 66 - Bahçeşehir Koleji: 92
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil
Büyükçekmece Basketbol: Anderson 12, Mert Celep 8, Eldridge 5, Farrell 4, Olaseni 13, Oliver 11, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Ömer Utku Al 8, Enes Berkay Taşkıran 3, Burak Eşlik, Ahmet Can Duran
Bahçeşehir Koleji: Jones 8, Green 13, Rıdvan Öncel 12, Burak Can Yıldızlı 5, Hadi Özdemir 3, Perez 2, İsmet Akpınar 21, Owens 12, Aldridge 4, Erkan Yılmaz 12, Deniz Kılıçlı
1. Periyot: 14-21
Devre: 28-39
3. Periyot: 50-62
İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Büyükçekmece Basketbol'u 92-66 yendi.
Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligde 3. galibiyetini elde ederken, Büyükçekmece Basketbol ise 3. kez mağlup oldu.