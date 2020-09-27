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Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji: 84 - TOFAŞ: 73

Yeniakit Publisher
2020-09-27 17:19:11 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Sinan İşgüder, Özge Şentürk

Bahçeşehir Koleji: Jones 16, Perez 3, Green 24, Burak Can Yıldızlı 12, Owens 12, İsmet Akpınar 10, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel, Deniz Kılıçlı 4, Thomas Akyazılı 3, Aldridge, Erkan Yılmaz

TOFAŞ: Berk Uğurlu 6, Christon 8, White 22, Simmons 4, Kilpatrick 23, Omot 5, Berkan Durmaz 3, Batın Tuna, Alihan Demir, Mert Konuk, Muhsin Yaşar 2

1. Periyot: 22-14

Devre: 48-28

3. Devre: 66-53

Beş faulle çıkan: 39.07 Christon (TOFAŞ)


İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında TOFAŞ'ı 84-73 mağlup etti.

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