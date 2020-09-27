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Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 78 - Gaziantep Basketbol: 70

Yeniakit Publisher
2020-09-27 15:38:27 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 2, Wright 12, Saldivar 15, Kairys 12, Leissner 8, Ekrem Sancaklı 4, Akif Egemen Güven 8, Macura 17

Gaziantep Basketbol: Lemar 17, Kelly, Jaiteh 10, Simpson 22, Tomas 7, İsmail Cem Ulusoy 5, Orhan Aydın Haciyeva 2, Metehan Akyel 4, Can Uğur Öğüt 3

1. Periyot: 15-21

Devre: 37-36

3. Periyot: 53-45


AFYONKARAHİSAR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, sahasında Gaziantep Basketbolu 78-70 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk periyodu 21-15 önde geçerken, ikinci çeyrekte oyunda dengeyi sağlayan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, devreyi 37-36 üstün kapattı.

İkinci yarıda üstünlüğü ele alan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 53-45 galip durumda geçip, müsabakayı 78-70 kazandı.


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