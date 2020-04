İnfiale neden oldu! Talep azaldı diye İran'da tüm civcivler yarına kadar itlaf edilecek

İran'da tavuk etine talebin azalması nedeniyle yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek toplu halde itlaf edilmesi, ülkede infiale yol açtı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir kamyon kasasına doldurulan yüzbinlerce civcivin boş bir araziye dökülüp, kepçeyle üzerlerine toprak atılarak itlaf edildikleri görüldü.

Civcivlerin acımasızca katledilmesi ana akım medyada ve sosyal medyada büyük tepki toplarken Bir Günlük Tavuk Üreticileri Derneği, ülkedeki tüm civcivlerin yarına kadar itlaf edileceğini açıkladı.

Ülkede infiale yol açan olay nedeniyle devlet televizyonundan açıklama yapan Hayvancılık İşlerinden Sorumlu Tarım Bakanı Yardımcısı Murteza Rızai, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tavuk eti satışları azaldı ve civciv üretimi sınırlandırıldı. Ne yazık ki fiyatlardaki düşüş nedeniyle civciv yetiştiricileri, fazla civcivleri yok etmek zorunda kalıyor." dedi.

Rızai, çiftliklerde fazla sayıda civcivin bulunmasının sorunlara yol açtığını savunarak, "Bu civcivlerin itlaf edilmesi, dünyadaki kümes hayvancılığı sektöründe doğal bir süreçtir." iddiasında bulundu.

"Kabul edilemez"

Bakan Yardımcısı Rızai, sosyal medyadaki görüntülerde olduğu gibi civcivlerin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Vicdanları kanatıyor"

Olayla ilgili İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Çevre Koruma Kurumunun Tahran Genel Müdürü Said Mahmudi de olayı "insanlık dışı" şeklinde niteleyerek, "Bu civcivler de birer can taşıyor. Canlı halde toprağa gömülmeleri, her vicdanı kanatıyor." dedi.

"En şiddetli şekilde karşılık görecek"

Mahmudi, olayın bir daha tekrarlanmaması için Tahran Başsavcılığına başvurduklarını aktararak, "Diğer civciv üreticileri de aynı yola başvurması halinde en şiddetli şekilde karşılık görecek." ifadesini kullandı.