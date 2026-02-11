  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ÖNDER, Çiftçi’nin bakanlığını bu sözlerle kutladı: “Hafız ve Kudüs Müdafii Mustafa Çiftçi ağabeyimiz hoş geldiniz” Miçotakis'in Türkiye ziyaretinden neler bekleniyor? Gerilimden diyaloğa Kontrollü normalleşme Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal Hepsi birbirinden iğrenç! CHP’de taciz salgını Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler! Yeni bakan ittaparları korkutuyor: Vali iken şehirde tek bir başıboş köpek bırakmamıştı! İngiliz ordusunun içler acısı halini Sir Carter paylaştı! Büyük değil küçük Britanya İsrail'in ihlalleri gölgesinde Gazze'de ateşkeste son durum ne? Çıban başı Netanyahu
Gündem CHP'den provokasyon! Yeni bakanların yemini öncesi kürsüyü işgal ettiler
Gündem

CHP'den provokasyon! Yeni bakanların yemini öncesi kürsüyü işgal ettiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına atanan yeni isimlerin TBMM’deki yemin töreni öncesinde, CHP’li milletvekilleri kürsüye yönelerek skandal bir şekilde protesto girişiminde bulundu. Akın Gürlek ile Mustafa Çiftçi ise AK Parti sıralarındaki vekillerin oluşturduğu koridor eşliğinde kürsüye çıkarak yeminlerini etti.

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına atanan yeni bakanların Meclis'teki yemin töreni öncesi CHP'liler kürsüyü işgal etmeye kalktılar. Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi, AK Partili vekillerin çemberi içinde yemin ettiler.

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına atanan yeni bakanların Meclis'teki yemin töreni öncesi CHP'liler kürsüyü işgal edip provokasyona kalkıştı.

 

CHP'nin tahriklerine karşı AK Partili vekillerde kürsü işgalini önlemek için Adalet Bakanı Akın Gürlek'in TBMM'deki yemin töreni sırasında ona kalkan oldu.

Kürsü işgalinin ardından yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yemin ederek göreve başladı.

İşte yöneltilen suçlamalar: CHP'li Tepebaşı Belediye Başkanı hakkında iddianame...
İşte yöneltilen suçlamalar: CHP'li Tepebaşı Belediye Başkanı hakkında iddianame...

Gündem

İşte yöneltilen suçlamalar: CHP'li Tepebaşı Belediye Başkanı hakkında iddianame...

Tutuklu kalmaya devam edecek Chp’li Resul Ekrem Şahan’a tahliye
Tutuklu kalmaya devam edecek Chp’li Resul Ekrem Şahan’a tahliye

Gündem

Tutuklu kalmaya devam edecek Chp’li Resul Ekrem Şahan’a tahliye

CHP’den akıllara zarar eylem: Bu kafaya göre çocuklu suçlular hapse konulmamalı!
CHP’den akıllara zarar eylem: Bu kafaya göre çocuklu suçlular hapse konulmamalı!

Gündem

CHP’den akıllara zarar eylem: Bu kafaya göre çocuklu suçlular hapse konulmamalı!

Utanç tablosu! CHP’li kadın vekilden çocuk tacizcisine destek
Utanç tablosu! CHP’li kadın vekilden çocuk tacizcisine destek

Gündem

Utanç tablosu! CHP’li kadın vekilden çocuk tacizcisine destek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

Bu chp guruhu Türkiye Cumhuriyeti ni açıktan tehdit etmeye devam ediyor demokrasi kılıfı ile faşist zihniyetlerini gösteriyorlar.vekillik uğruna bunların kapısında nöbet tutanlar neredesiniz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23