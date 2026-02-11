CHP'den provokasyon! Yeni bakanların yemini öncesi kürsüyü işgal ettiler
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına atanan yeni isimlerin TBMM’deki yemin töreni öncesinde, CHP’li milletvekilleri kürsüye yönelerek skandal bir şekilde protesto girişiminde bulundu. Akın Gürlek ile Mustafa Çiftçi ise AK Parti sıralarındaki vekillerin oluşturduğu koridor eşliğinde kürsüye çıkarak yeminlerini etti.
