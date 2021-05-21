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Ekonomi İnek peyniri ve kaymak üretiminde 10 yılın rekoru
Ekonomi

İnek peyniri ve kaymak üretiminde 10 yılın rekoru

Türkiye’de ocak-mart döneminde 186 bin 510 ton inek peyniri ve 11 bin 574 ton kaymak üretimiyle son 10 yılın en iyi ilk çeyrek rakamlarına ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 11:53:00 -
İnek peyniri ve kaymak üretiminde 10 yılın rekoru

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde inek peyniri üretimi dalgalı bir seyir izledi. Ocakta 61 bin 309 ton, şubatta 59 bin 834 ton ve martta 65 bin 367 ton olmak üzere 3 ayda 186 bin 510 ton inek peyniri üretildi. Söz konusu rakam son 10 yılın en iyi ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti. 2012’de 135 bin 188 ton inek peyniri üretilmişti. Böylece son 10 yılda üretilen inek peyniri miktarı yaklaşık yüzde 38 artmış oldu. Bu yılın ocak-mart döneminde üretilen kaymak (ısıl işlem görmüş) üretimi de inişli çıkışlı bir seyir izledi. Yılın ilk ayında 3 bin 703 ton olan kaymak üretimi, şubatta 3 bin 491 tona gerilerken, martta tekrardan yükselişe geçerek 4 bin 380 tona ulaştı. Böylece kaymak üretimi yılın ilk çeyreğinde toplam 11 bin 574 ton oldu. Bu rakam son 10 yılın en iyi ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti. 2012’nin ilk çeyreğinde 6 bin 322 ton kaymak üretilmişti. Söz konusu 10 yıllık dönemde kaymak üretim miktarı ise yüzde 83 arttı.

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