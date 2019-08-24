İnegöl’de faciadan dönüldü Bursa’nın İnegöl ilçesinde, park halindeyken hareket eden otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü takla attı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, park halindeyken hareket eden otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü takla attı.

Kaza Ahmet Akyollu Caddesi’nde meydana geldi. Muammer A. idaresindeki 16 ADK 032 plakalı araç, Milli İrade Meydanına doğru seyir haline iken, iddiaya göre, park halinden yola çıkan Fevzi Nuri Ali T’nin kullandığı 34 BGA 737 plakalı araca çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyonu kıran Muammer A’nın yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Takla atıp ters vaziyette duran araçta mahsur kalan sürücü vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kapanan yol, emniyet ekiplerinin müdahalesiyle tekrar trafiğe açıldı. Takla atan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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