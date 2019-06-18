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İnebolu’nun Milli Park Müdürlüğü talebi

Bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’nün tamamlanmasının ardından İneboluluların ilçede Milli Park Müdürlüğü kurulması yönünde talebi oldu.

18 Haziran 2019 Salı 16:34
İnebolu’nun Milli Park Müdürlüğü talebi

Bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’nün tamamlanmasının ardından İneboluluların ilçede Milli Park Müdürlüğü kurulması yönünde talebi oldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2018 yılında İnebolu-Kastamonu arasında kalan ve bu yıl 14’üncü kez Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yürüyüşçüler tarafından yürünen İstiklal Yolu, Milli Park İstiklal Yolu olarak ilan edilmişti. Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’nün tamamlanmasının ardından İnebolu’da Milli Park Müdürlüğü kurulması yönünde talep oldu.


İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Milli Mücadelesinin kazanılmasında, cepheye silahların ulaşmasını sağlayan yol olan tarihi İstiklal Yolu’nun ilk çıkış noktası İnebolu’dur. Tarihi İstiklal Yolu Milli Park olarak ilan edilmiştir. Bu yüzden Milli Park Müdürlüğünün kurulması da İstiklal madalyalı tek ilçe olan İnebolu’muza çok yakışacaktır.”

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:34
  1. doğa

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