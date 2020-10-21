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Spor Indiana Pacers'ta Nate Bjorkgren dönemi
Spor

Indiana Pacers'ta Nate Bjorkgren dönemi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:31:26 -
Indiana Pacers'ta Nate Bjorkgren dönemi

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Indiana Pacers'ta başantrenörlüğe Nate Bjorkgren getirildi.

Indiana Pacers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Nate McMillan'dan boşalan başantrenörlük görevine 45 yaşındaki ABD'li Bjorkgren'in getirildiği duyuruldu.

Bjorkgren, son iki yıldır Toronto Raptors'ta başantrenör Nick Nurse'ün yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Nate McMillan yönetiminde 4 sezondur play-off'lara kalan Pacers, ilk turu geçmeyi başaramamıştı.


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