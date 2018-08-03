Vatandaş İncirlik Üssü'nün Millet Bahçesi olmasını istiyor

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına vatandaştan sert tepki geldi. Sosyal medyada "ABD'ye boyun eğmeyeceğiz" şeklinde başlıklar açılırken, "İncirlik Üssü kapatılsın, Malatya Kürecik'teki radar kaldırılsın" mesajları paylaşıldı. Paylaşımlarda bu tavrın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef alan bir girişim olduğunu vurguladı. Vatandaşlar devletin ve hükümetin yanında olduklarını ve ABD'ye sert karşılık verilmesi gerektiğini belirten sayısız mesaj paylaştı. ABD'ye uygulanacak yaptırımlar konusunda vatandaşın önerileri arasında ilk sırada İncirlik Üssü yer aldı. ABD ile yaşanan hemen her krizde gündeme gelen İncirlik Üssü yine son olayda da vatandaşın "kapatılsın" çağrılarıyla gündeme geldi.



"NATO'DAN ÇIKALIM"



Sosyal medyada birçok vatandaş "İncirlik Üssü kapatılsın, Malatya'daki Kürecik Radar'ı kaldırılsın" talebinde bulundu. Bazı sosyal medya hesapları da "İncirlik kapatılsın, Millet Bahçesi yapılsın" önerisini getirdi. ABD'ye tepki gösteren vatandaşlar "ABD'ye boyun eğmeyeceğiz" başlığı açarak paylaşımlar yaparken ABD'ye karşı Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasını ve NATO'dan çıkılmasını isteyenler bile oldu. İncirlik Üssü'ne yönelik tepkinin en önemli sebebi ABD'nin Ortadoğu'daki faaliyetlerini bu üsten kalkan uçaklarıyla gerçekleştirmesi oluşturuyor. 15 Temmuz gecesinde de FETÖ'cülerin ABD'li askerlerle birlikte İncirlik Üssü'nden tanker uçak kaldırdığının ortaya çıkması bu üssü hepten şaibeli hale getirmişti.

(Sabah)