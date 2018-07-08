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"İnce'ye ver" diyen İyi Partili başkan şoku yaşadı!

İyi Parti Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çapar parti genel merkezi tarafından görevden alındı. Çapar'ın seçim öncesinde CHP adayı Muharrem İnce'ye oy atılmasına yönelik mesajının etkili olduğu öne sürüldü.

08 Temmuz 2018 Pazar 10:02
"İnce'ye ver" diyen İyi Partili başkan şoku yaşadı!

Genel başkanlık makamınca tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilen İyi Parti Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çapar, 2018/2 sayılı karar ile görevden uzaklaştırıldı.

İyi Parti tüzüğünün 78. maddesinin dördüncü fıkrasında "Disiplin Kurulu tarafından tedbir talebi onaylanan kişi partideki görevinden derhal uzaklaştırılır" hükmünün yer aldığı kaydedildi.

O MESAJ MI SEBEP OLDU?

İyi Parti Osmaniye Whatsapp grubunda konuşulduğu iddia edilen bir görüntü sosyal medayada paylaşılmıştı.

Konuşmada şu mesajlar dikkat çekmişti:

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 10:02
  1. Osmaniye
  2. İyi Parti Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çapar

YORUM YAZ

  • Kari diye kullaninKari diye kullanin44 dk önce
    Hem iyi parti temsicisi hem baska partiye oy veton diyor! Boyle karaktersiz kriptolari kari diye kari niyetine kullanin.
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