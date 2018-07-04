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İnce'ye tepki: Tamamen bizim eşekliğimiz abi özür dileriz

24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce'nin yenilgiyi kabullenmesine, kendisine yakınlığıyla bilinen Uğur Dündar da tepki gösterdi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:01
İnce'ye tepki: Tamamen bizim eşekliğimiz abi özür dileriz

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce birçok defa Uğur Dündar'la program yaparak halka seslendi.

İNCE'Yİ BAŞKANLIĞA TAŞIMAYA ÇALIŞIYORDU

Dündar, İnce ile birlikte yaptığı programlarda kendisine övgüler yağdırıyordu.

Bununla da yetinmeyen Dündar, kendi köşesinden yazılarına konu ederek İnce'yi parlatıyordu.

TATİLE ÇIKTI

Ancak seçimler biter bitmez Uğur Dündar her şeyi bırakıp tatile çıktı.

ARALARI AÇILDI

Öte yandan seçim gecesi yaşananlar Uğur Dündar'la İnce'nin arasını bozmuşa benziyor. Dündar, Twitter'da İnce'ye isyan eden bir kişinin paylaşımını retweet'ledi.

UĞUR DÜNDAR RETWEET'LEDİ

O paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Ya Muharrem tamam kaçırılmadın tamam yav, biz gerizekalı gibi gece yarılarına kadar oyumuzun peşinden koşturup durduk sen de ysk'ya yakın bir yerden(!) izleyip az çaldılar diyerek uyudun, tamamen bizim eşekliğimiz abi özür dileriz, rahat ol sen."

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:01
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