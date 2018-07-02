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İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: O sözleri beğenmedim

Seçim yenilgisi sonrası tatile çıkan Muharrem İnce verdiği ilk ropörtajda Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:49
İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: O sözleri beğenmedim

Seçim yenilgisi sonrası tatile çıkan Muharrem İnce verdiği ilk ropörtajda Kılıçdaroğlu'yla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. CHP liderinin "İl başkanlarına talimat verdim İnce'yi karşılasınlar" sözlerini beğenmediğini söyleyen İnce, "Olmayacaklar mı zaten? Hoş değil bunlar, hem ne gerek var?" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hürriyet'e verdiği ropörtajda, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu. İnce, Kılıçdaroğlu'nun seçimin ardından söylediği "Erdoğan'ı tebrik etmem" sözlerine katılmadığını belirterek şunları söledi: Ben de ederim. Ayrışıyorum ondan. Bunda ne var? Yarışırım ama yenilirsem tebrik de ederim. Bu benim demokrasiye olan inancım. Ama "Bu seçim adil değil!" diyorsak hiç seçime girmeseydik o zaman, sonuçta girdik. E girmişsek ve kazanmışsa ben de tebrik ederim."

SÖZLERİNİ BEĞENMEDİM

Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaların beğenmediğini söyleyen İnce şu ifadeleri kullandı: Ben CHP'nin bir üyesi değil miyim? Hoş değil bunlar, hem ne gerek var? Birbirimizi topluma ispat etme derdinde değiliz biz. Daha güzel götürebiliriz işi. Ben kurultay istemiyorum, Türkiye'yi yönetmek istiyorum.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:49
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