İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde sandıktan zaferle çıktı.

Millet, tercihini Erdoğan'dan yana kullanarak CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi sandığa gömdü.

Seçimleri kaybeden Muharrem İnce son günlerde oldukça kızgın.

Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda Yılmaz Özdil'e "Şerefsiz oğlu şerefsiz" diye seslenen İnce'ye Sözcü yazarından cevap geldi.

"KAZANDIĞINDA NELER OLACAKTI"

Muharrem İnce'nin sözlerini değerlenidren Özdil, "Muhalefetteyken bile böyleyse, kazandığında neler olacaktı diye düşünüyor insan." diye yazdı.

"BABAM ŞEREFSİZSE..."

Sözcü yazarı, Muharrem İnce'nin babasının cenazesine geldiğini de hatırlatarak "Babam şerefsizse, ben şerefsizin oğlu şerefsizsem, babamın cenaze törenine niye geldi acaba, şerefsizler toplantısına mı?" diye sordu.