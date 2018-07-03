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İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!

CHP'nin hezimeti tadan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Şerefsiz oğlu şerefsiz" dediği Yılmaz Özdil, "Kazandığında neler olacaktı..." diye yazdı.

03 Temmuz 2018 Salı 09:03
İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde sandıktan zaferle çıktı.

Millet, tercihini Erdoğan'dan yana kullanarak CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi sandığa gömdü.

Seçimleri kaybeden Muharrem İnce son günlerde oldukça kızgın.

Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda Yılmaz Özdil'e "Şerefsiz oğlu şerefsiz" diye seslenen İnce'ye Sözcü yazarından cevap geldi.

"KAZANDIĞINDA NELER OLACAKTI"

Muharrem İnce'nin sözlerini değerlenidren Özdil, "Muhalefetteyken bile böyleyse, kazandığında neler olacaktı diye düşünüyor insan." diye yazdı.

"BABAM ŞEREFSİZSE..."

Sözcü yazarı, Muharrem İnce'nin babasının cenazesine geldiğini de hatırlatarak "Babam şerefsizse, ben şerefsizin oğlu şerefsizsem, babamın cenaze törenine niye geldi acaba, şerefsizler toplantısına mı?" diye sordu.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:03
  1. Yılmaz Özdil
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  3. recep tayyip erdoğan
  4. cumhurbaşkanı
  5. 24 haziran
  6. chp
  7. sözcü

YORUM YAZ

  • HassoHasso1 sa önce
    Mahonun ağzı sokak kabadayıları ağzına benziyor. Heyyytt açılın kabadayı cumhurbaskanı maho ağa geliyor. Tam tc ye chpkk lılara yakışır bir başkan
  • DürüstDürüst54 dk önce
    Yanlış(bozuk) saat bile günde iki defa doğruyu söylermiş.
  • Sabri GÜÇSabri GÜÇ1 sa önce
    Mierrem e iyi kapak olmuşama yine de birbirlerinden bulsunlar..neticede tencere kapak b.k topak..
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