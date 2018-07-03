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İnce, Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlığı istedi

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede partinin liderliğini istediğini açıkladı.

03 Temmuz 2018 Salı 11:46
İnce, Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlığı istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Muharrem İnce, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İnce, Kılıçdaroğlu'na onursal başkan olarak, kendisinin de genel başkan olarak göreve geçmesi için teklifte bulunduğunu söyledi.

"Kılıçdaroğlu'ndan bana teklif gelmedi benden ona gitti. Milletin önünde de söyleyebilirim. Sayın genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, milletin gönlünde taht kurduğunu ve devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini söyledim. Ama milletin de bu seçim sırasında duyduğu gördüğü bir umut var bunu kaybetmemez gerektiğini ve kendisi isterse olağan üstü kurultayı toplayabileceğini, kendisinin onursal genel başkan olarak kalabileceğini benim de genel başkan olabileceğimi teklif ettim. Kılıçdaroğlu bana evet ya da hayır diye bir şey demedi. Ben bu teklifi yaptım."

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:46
  1. muharrem ince chp
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • Kasetli onursal chpKasetli onursal chp2 sa önce
    Chp'ye de ancak kasetli bi onursal yakisirdi. Sizin onurunuzu ...
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