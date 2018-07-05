İnce çark etti: Genel başkanı seviyorum ama...

1 haftada kurultay konusunda çark eden Muharrem İnce, genel başkanlık için kurultay çağrısı yapmayacağını söylemişti. Şimdiyse Kılıçdaroğlu'nu göndermek için sürekli kurultay çağrısı yaparak başkanlığı ele geçirmeye çalışıyor.

"SEVİYORUM AMA..."

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan İnce şunları ifade etti:

"(Örgütlerden imza toplama girişimine ilişkin) Şu anda 30 civarında ilden açıklamalar yapılıyor. Çözülecektir bu. Amacım orada tehdit falan da değildi. Ben yine abi kardeş ilişkisi içinde yürütmek istiyorum. Sayın Genel Başkan’ı asla incitmek istemiyorum. Genel Başkan’ı seviyorum ama Türkiye’yi daha çok seviyorum."