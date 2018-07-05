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İnce çark etti: Genel başkanı seviyorum ama...

Kılıçdaroğlu'nu incitmek istemediğini belirten Muharrem İnce, "Genel Başkan’ı seviyorum ama Türkiye’yi daha çok seviyorum." diye konuştu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:40
İnce çark etti: Genel başkanı seviyorum ama...

1 haftada kurultay konusunda çark eden Muharrem İnce, genel başkanlık için kurultay çağrısı yapmayacağını söylemişti. Şimdiyse Kılıçdaroğlu'nu göndermek için sürekli kurultay çağrısı yaparak başkanlığı ele geçirmeye çalışıyor. 

"SEVİYORUM AMA..."

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan İnce şunları ifade etti:

"(Örgütlerden imza toplama girişimine ilişkin) Şu anda 30 civarında ilden açıklamalar yapılıyor. Çözülecektir bu. Amacım orada tehdit falan da değildi. Ben yine abi kardeş ilişkisi içinde yürütmek istiyorum. Sayın Genel Başkan’ı asla incitmek istemiyorum. Genel Başkan’ı seviyorum ama Türkiye’yi daha çok seviyorum."

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 09:40
  1. Muharrem İnce
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP

YORUM YAZ

  • Horoz DENIZLI Horoz DENIZLI 9 dk önce
    INCEDENDE BI CACIK OLMAZ YA MUHALIFSIN DIR DIKILIRSIN KARSISINA YADA SEVIYORSAN GL BSK NINI EMIR ERI OLURSUN YA
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL5 dk önce
    Türkiyeyi seve bilirsiniz ama milleti sevmede özürlüsünüz..!
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