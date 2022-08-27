İmzalar atıldı! FA-50 jeti, K2 tankı, obüs ihracatı anlaşması...

Güney Kore merkezli 2 şirket, Polonya ile tank ve obüs ihraç etmek için 5,76 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), 2 Güney Koreli şirketin Polonya'ya tank ve obüs ihraç etmek amacıyla dün bir sözleşme imzalandığını açıkladı. DAPA açıklamasında, Hyundai Rotem şirketine ait K2 Black Panther tanklarının ve Hanwha Şirketi'nin savunma birimi olan Hanwha Defense'e ait K9 kundağı motorlu obüslerin Polonya'ya göndereceğini duyurdu. DAPA tarafından yapılan açıklamada, "Silah sistemlerinin paylaşımı, karşılıklı lojistik destek ve güvenlik ittifaklarının güçlendirilmesi açısından son derece önemlidir. Bu ihracat anlaşmasının, Avrupa ülkeleriyle dayanışma kurma çabalarımıza ve güvenlik yeteneklerimizin sınırlarını genişletme çabalarımıza katkıda bulunması bekleniyor" denildi.

Polonya, 5,76 milyar dolarlık anlaşma kapsamında 180 K2 tankı, belirsiz sayıda obüs ve 48 FA-50 savaş uçağı satın almayı kabul etti. DAPA, sayılar hakkında detay vermeden geçtiğimiz cuma günü imzalanan anlaşmanın ilk aşama olduğunu söyledi. Jetler için önümüzdeki ay iki ülke arasında bir anlaşma yapılması bekleniyor.

Mayıs ayında göreve başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin gelişen nükleer ve askeri tehditleri arasında, Avrupa ülkeleriyle güvenlik işbirliğini güçlendirme sözü vermişti.