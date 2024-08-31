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Spor İmza atması an meselesi! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü
Spor

İmza atması an meselesi! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

Yeniakit Publisher
2024-08-31 15:58:00 -
İmza atması an meselesi! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

Trabzonspor, Braga'da forma giyen Simon Banza transferinde oyuncu ve kulübü ile anlaştı. Banza, bugün imza için Türkiye'ye gelecek.

Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'dan bomba bir hamle geldi.

Bordo-mavililer, Braga'da forma giyen golcü oyuncu Simon Banza ve kulübü ile anlaşma sağladı.

28 yaşındaki forvet, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyecek.

İMZA İÇİN GELİYOR

Kongolü golcü oyuncu Simon Banza, bu akşam imza atmak için Türkiye'ye gelecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Braga ile Portekiz Ligi'nde 2 maça çıkan Banza, 33 dakika süre alabildi.

Bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

Piyasa değeri 18 milyon euro olan Banza, 1 Portekiz Lig Kupası sevinci yaşadı.

28 yaşındaki golcü, kariyerinde Creil Jugend, Lens, AS Beziers, Titus Petange, Famalicao ve son olarak Braga'da oynadı.

Kariyerinde toplam 316 maçta oynayan Banza, 95 gol atarken 20 asist yaptı.

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