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Spor İmparator Oğuz'dan sürpriz çıkış!
Spor

İmparator Oğuz'dan sürpriz çıkış!

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından İmparator lakaplı Oğuz Çetin, Alex de Souza'ya heykel yapılmaması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 11:16:00 -
İmparator Oğuz'dan sürpriz çıkış!

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından İmparator lakaplı Oğuz Çetin, Alex de Souza'ya heykel yapılmaması gerektiğini savundu.

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Oğuz Çetin, Atakan Kurt'un Youtube kanalına konuk oldu. İmparator lakaplı eski futbolcu Alex de Souza hakkında heykel yorumunda bulundu.

Brezilyalı futbolcu için heykel yapılmamasını gerektiğini savunan Çetin, "Fenerbahçe tarihinden heykeller olur. Can Bartu, Lefter, Cemil Turan... Alex Türk futboluna gelmiş devamlılığı olan, büyük hizmetler vermiş, profesyonel, bütün içtenliğiyle performans vermiş ama temelde maddiyat odaklı, olmak zorunda. Hagi'ye yapılsa 'Tamam' derim ama Alex'e gelene kadar çok var." ifadelerini kullandı.

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