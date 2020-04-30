IMF'den flaş açıklama: Türkiye telafi edecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, çok sayıda ülke, koronavirüs salgınının ekonomiye verdiği olumsuz etkiyi ancak 2022’de telafi edebilecek. IMF’nin Nisan 2020 tarihli verilerine göre, dünya, 2020 yılında yaşayacağı %3’lük küçülmeyi 2021 yılında gerçekleştireceği %5,8’lik büyümeyle giderecek ve reel verilerle 2019 ekonomik hacminin %2,6 üzerine çıkacak.

Yine gelişen pazarlar ve gelişmekte olan ülkeler, ASEAN-5 ülkeleri, Ortadoğu ve Orta Asya, Sahra altı Afrika, 2020 yılını, 2021 yılında telafi edecekler. Asya’nın gelişmekte olan ülkeleri, 2020’de de %1 büyüyecek tek grup olarak, 2021’deki %8,5 büyümeyle 2019 seviyesinin %9.6 üzerine yükselecek.

Durumu en kötü AB bölgesi

Öte yandan gelişmiş ekonomiler, Avrupa Birliği (AB), Euro bölgesi, G-7 ülkeleri, G-7 ve Euro bölgesi dışında kalan gelişmiş ülkeler, Avrupa’nın gelişmekte olan ülkeleri, Latin Amerika ve Kayayipler, 2021’de büyüseler de 2020 küçülmesini telafi edemeyecekler. 2021’de, 2019 ekonomik büyüklüğünün altında olacaklar. Bunlar içinde 2021’de kendisini en az toparlayanları, 2019 ekonomik büyüklüğünün reel olarak %96,8’inde kalan Euro bölgesi ile % 97,3’ünde kalan AB olacak. IMF tahminleri gerçekleşirse, 2020’de en büyük küçülmeyi % 58,7 ile iç savaş yaşanan Libya, %29,6 ile Makao yaşayacak. Venezüela, Aruba, San Marino, Lübnan, Belize, Palau, Şeyşeller ve Yunanistan’da, yüzde 10’un üzerinde küçülme görülecek.

Bu yıl İtalya’nın %9,1, İspanya’nın %8, Fransa’nın %7,2, Almanya’nın %7, İngiltere’nin %6,5, Kanada’nın %6,2, İran’ın % 6, ABD’nin %5,9, Japonya’nın %5,2, Güney Kore’nin % 1,2 küçülmesi bekleniyor.

Türkiye küçülme sırasında 77'nci olacak

Türkiye, yüzde 5’lik daralmayla küçülme sıralamasında 77’nci olacak. Gelişen pazarlar içinde Türkiye ile aynı potadaki ülkelerden Meksika 2020’de %6,6, Arjantin %5,7, Rusya %5,5, Brezilya %5,3 ile Türkiye’den daha fazla küçülecekler. Polonya’da ise küçülme %4,6’da kalacak.

Buna karşın Hindistan’da 2020’de %1,9, Çin’de %1,2 büyüme bekleniyor. Guyana ise %52,8 ile 2020’de en fazla büyüyen ülkesi olacağı tahmin ediliyor.

2020’nin en fazla küçülen iki ülkesi olacak Libya %80,7, Makao ise %32 ile 2021’in en hızlı büyüyen ülkeleri olacaklar. Yine 2020’de en fazla küçülen ülkelerden Palau ve Aruba çift haneli büyümeye ulaşacaklar. Bu ülkeler arasına 2019’da % 8,1 küçülen Maldivler de katılacak.

TÜRKİYE, 2021’DE BÜYÜMEDE 81’NCİLİĞE YERLEŞECEK

Türkiye, 2021’de %5 büyümeyle sıralamada 81’nciliğe yerleşecek. Ekonomide, 2021’de, 2019’a seviyesinin en çok altında kalan ülkesi Libya olacak. Bu ülkeyi, Venezüela, Sudan, San Marino, Makao, Yunanistan, Belize, Zimbabve, İtalya, Hollanda, Porto Riko, Hırvatistan, Ukrayna, İspanya, Meksika takip edecek.

Yine büyük ekonomilerden ABD, 2021’de %4,7, Almanya %5,2, Kanada %4,2, İngiltere %4, Japonya %3, Fransa %4,5 büyümelerine rağmen 2020 yılını telafi edemeyecekler.

174 ülkeden 87’si 2021’de, 2019 seviyesini tutturamayacak

IMF’nin kapsamdaki 194 ülke içinden, 2020 ve 2021 büyüme rakamları tahminlerini verdiği 174 ülkeden Türkiye’nin de içinde bulunduğu 87 ülke, 2021’de ekonomik büyüklükte, reel olarak 2019 seviyesini tutturamayacak. Kalan 87 ülke ise 2020 yılını telafi ederek, 2021’de 2019’dan daha büyük bir ekonomi haline gelecek.

Türkiye 2021'de telafi edecek

Türkiye, 2020’de %5 küçülmesinin ardından, 2021’de %5 büyüyerek, 2021’de, 2019 ekonomisinin yüzde 99,8’ine ulaşarak ekonomide COVID-19 salgınının yarattığı olumsuz etkiyi büyük ölçüde telafi edecek.

Seçilmiş bazı ülkeler ile ülke gruplarının 2019’a göre, 2020 ve 2021 ekonomik büyüklük seviyeleri:

Kaynak: Dünya