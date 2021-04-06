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Ekonomi IMF düşük gelirli ülkelere borç yardımını uzattı
Ekonomi

IMF düşük gelirli ülkelere borç yardımını uzattı

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahmini 238 milyon dolarlık borç servisi yardımının 15 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 04:14:00 -
IMF düşük gelirli ülkelere borç yardımını uzattı

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, İcra Kurulu'nun, Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 28 üye ülke için borç servisi yardımında 6 ay daha uzatmaya gittiği bildirildi.

Söz konusu ülkeler için borç servisinin hafifletilmesi amacıyla 13 Nisan 2020 ve 2 Ekim 2020'de sağlanan yardımların ardından 3'üncü hibenin onaylandığına işaret edilen açıklamada, tahmini 238 milyon dolarlık borç servisi yardımının 15 Ekim'e kadar sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, CCRT'deki kaynaklara bağlı olarak borç servisi yardımının 16 Ekim'den 13 Nisan 2022'ye kadar uzatılabileceğinin de sinyali verildi.

IMF'nin açıklamasında, şimdiye kadar AB, İngiltere, Japonya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Norveç, Singapur, Çin Meksika, Filipinler, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Malta'nın aralarında bulunduğu ülkelerin yaklaşık 774 milyon dolarlık destek sağlamayı taahhüt ettiği aktarıldı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Mart 2020'de CCRT için yaklaşık 1.4 milyar dolarlık kaynak yaratılması için girişim başlatmıştı.

Öte yandan, IMF'den yapılan bir diğer açıklamada da AB'nin CCRT'ye yaklaşık 199 milyon dolarlık katkıda bulunduğu kaydedildi.

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