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Ekonomi

IMF Başkanı Georgieva'dan Lübnan'a destek mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 20:49:28 -
IMF Başkanı Georgieva'dan Lübnan'a destek mesajı

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin IMF'nin Lübnan halkını desteklemek için mümkün olan tüm yolları araştırdığını bildirdi.

Georgieva, yazılı açıklamasında, Lübnan'daki "korkunç trajedi"nin ardından felaketin üstesinden gelmek ve ülkenin karşı karşıya olduğu derin ekonomik ve sosyal krize müdahale etmek için ulusal birlik zamanı olduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun da acil ihtiyaç anında Lübnan'a yardımcı olmak için harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Georgieva, "IMF, Lübnan halkını desteklemek için mümkün olan tüm yolları araştırıyor. Kritik reformlara ilişkin tartışmalardaki çıkmazın üstesinden gelmek, ekonomiye dönük, ülkenin geleceğinde hesap verebilirlik sağlamak ve güven inşa etmek için anlamlı bir program oluşturmak gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

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