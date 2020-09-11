  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi IMF Başkanı Georgieva: "Küresel ekonomi büyük dönüşüm geçiriyor"
Ekonomi

IMF Başkanı Georgieva: "Küresel ekonomi büyük dönüşüm geçiriyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 00:13:01 -
IMF Başkanı Georgieva: "Küresel ekonomi büyük dönüşüm geçiriyor"

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin büyük dönüşüm geçirdiğini belirterek iş açısından zengin bir ekonomik toparlanma ile iklim değişikliğiyle mücadelenin birbirini desteklediğini, geleceğin pek çok işinin "yeşil ekonomi"de olduğunu ifade etti.

Georgieva, video konferans yöntemiyle katıldığı Küresel Yönlendirme Grubu (GSG) Küresel Etki Zirvesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 krizinin başlangıcından bu yana insanların kendini korumaya aldığını belirten Georgieva, toplum ve ekonomide köklü bir değişimin gerçekleştiğini ifade etti.

Georgieva, bu yıl ve gelecek yıl yapılacak eylemlerin nasıl bir dünyanın ortaya çıkacağını belirleyeceğini vurgulayarak "Küresel ekonomi büyük dönüşüm geçiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun vadede sürdürülebilir, dirençli bir küresel ekonomiye güç veren iş açısından zengin bir toparlanmanın inşa edilebileceğine işaret eden Georgieva, iş açısından zengin bir toparlanma ile iklim değişikliğiyle mücadelenin birbirini desteklediği ve geleceğin pek çok işinin "yeşil ekonomi"de olduğunu kaydetti.

Georgieva, "IMF'de sürdürülebilir finansmanın önemini ve Kovid-19 sonrası bir dünyayı şekillendirmek için yatırım yapmanın etkisini görüyoruz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar
Gündem

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni kararlar alındı.
Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?
Medya

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?

Masumlar Apartmanı oyuncuları, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu, Masumlar Apartmanı ilk bölüm fragmanı ve dizi hakkında ayrıntılar hab..
Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı
Gündem

Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı

"Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyerek Gezi kalkışmasında vandalları sokağa davet eden daha sonrada yurtdışına kaçan Memet Ali A..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı