İMEİ KAYIT ÜCRETİ ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yürürlüğe girer? İMEİ kaydı nasıl, nereden yapılır?

İMEİ kayıt ücretine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiler doğrultusunda bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan oranlar netleşti. Değişime uğrayan rakamlardan biri de İMEİ kayıt ücreti oldu. Yurtdışından Temmuz 2023 itibariyle telefon getirecek olan vatandaşlar için İMEİ yeni kayıt ücreti belirlendi. Kayıt ücreti son olarak Ocak 2023'de yüzde 122,39 artışa uğramıştı. İşte 2023 Temmuz zammı ile İMEİ kayıt ücreti ve detaylar...

IMEI KAYIT ÜCRETİ TEMMUZ 2023 NE KADAR OLDU?

İMEİ kayıt ücreti artış oranı Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Temmuz 2023 itibarıtla değişiklik gösterdi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.

İMEİ Kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik tutar, 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON NASIL AÇTIRILIR?

Yurt dışı telefon kaydı öncesinde E-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

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İMEİ KAYIT HAKKI SORGULAMA EKRANI

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı 'BTK İMEİ kaydı" ekranı üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.