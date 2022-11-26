İmar affı gelecek mi? Son dakika imar affı: İmar barışı ne zaman çıkacak? 2022 - 2023 affı ne zaman, çıkacak mı? Yeni imar barışı olacak mı?

Kaçak yapı inşa eden ancak imar barışından faydalanamayan milyonlarca yapı sahibi yeni bir düzenleme bekliyor. 2022 imar affı, 2022 de imar affı çıkacak mı, 2022 imar affı ne zaman çıkacak, yeni imar affı çıkacak mı, 2023 imar affı çıkacak mı, yorba yasada imar affı var mı, yöy imar affı, yaçak yapılara af son dakika 2022 gibi soruları internette sorguluyor. İmar affı çıkmasını bekleyen mülk sahipleri konunun yasalaşması durumunda ilgili şartları sağlarsa barıştan faydalanabilecek. Peki, süreçte son durum ne? İmar affı nedir? İmar affı gelecek mi? İşte son dakika gelişmeleri...

İMAR AFFI NEDİR?

Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir. İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmek için çıkarıldı.

2022 yeni imar affı nedir, yasa teklifi kimleri kapsıyor?

İmar barışı, mevzuatına uygun olmayan kaçak yapılara ilişkin düzenlemeyi kapsıyor.

İMAR BARIŞI ÇIKACAK MI?

İmar affı yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Konunun Meclis’te görüşülmesinin ardından kabul edilmesi durumunda yeni gelişmelerin olması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama gelmese de imar barışı çıkması durumunda detaylar ve kimlerin faydalanabileceği duyurulacak.

İmar affında son dakika! 2022-2023 İmar affı çıkacak mı?

İmar affı gelecek mi? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum vermiş olduğu yanıtında yeni bir imar barışı ya da imar affı, yapı kayıt belgesi çalışması olmadığını duyurdu.

2022-2023 yeni imar affı nedir, yasa teklifi kimleri kapsıyor, meclise geldi mi?

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklif gerekçesinde şu ifadelerde verildi:

"Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirmişti. Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019'da sona erdi. Kaçak yapı inşa eden ancak imar barışından faydalanamayan milyonlarca yapı sahibi yeni bir düzenleme bekliyordu.

İMAR AFFI GELECEK Mİ?

Yakın zamanda hükümet tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

İmar affı gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna denir. Mevzuata uygun olmayan yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla bir seferlik çıkarılan kanunda mal sahipleri mülklerini resmiyete kavuşturabiliyorlar. İmar affı ilk kez 1984'de çıkarılmıştı.

İMAR AFFI EN SON NE ZAMAN NE ZAMAN ÇIKTI?

1948'den Bugüne İmar Afları

– 1966 Yılı 775 Sayılı Yasa

– 1976 Yılı 1990 Sayılı Yasa

– 1983 Yılı 2085 Sayılı Yasa

– 1984 Yılı 2981 Sayılı Yasa

– 1986 Yılı 3290 Sayılı Yasa

Yapı kayıt belgesi ne zaman çıktı?

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 06.06.2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü- ğü tarafından 06.07.2018 tarihinde yayımlanan 2018/8 sayılı Genelge ile cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemleri düzenlenmiştir.