İmamoğlu'nun yoldaşı yolsuzluk kraliçesi çıktı!

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’nın Ekrem İmamoğlu ile paylaştığı fotoğraflara yorum yağdı. Subaşı, Game of Thrones’taki Targaryenlere benzetildi, binlerce kez paylaşıldı.

CHP TROLLERİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İmamoğlu’nun ziyaretinden fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflara sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni yağdı.

CHP trolleri, Subaşı’nın stilini ve görünüşünü ünlü TV dizisi Game of Thrones’taki Targaryen hanedanlığı üyelerine benzetti.

AİLESİNE TORPİL YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bilecik Belediyesindeki rüşvet soruşturmaları kapsamında Meclis tarafından Başkan Vekili seçilen CHP’li Melek Mızrak Subaşı, eşine ve kayınpederine ait olan yemek şirketine yaptığı kıyaklarla tepki çekmişti.

Geçtiğimiz aylarda aile şirketinin Belediyeden aldığı bir ihaleyi etik bulmadığı gerekçesiyle iptal ettirdiğini söyleyen Subaşı’nın, Belediyenin organizasyonlarını verdiği firmalara, yemek işlerini eşinin şirketine yaptırması koşuluyla verdiği anlaşılmıştı.

BİLECİK’İN KURTULUŞ KUTLAMALARINDA 5 BİN KİŞİLİK YEMEK

Bilecik’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla kentte düzenlenecek olan etkinliklerin bir kısmını bir organizasyon şirketine veren CHP’li Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, şirkete, yemek işlerini Subaşı Yemek Sanayiye vermesi şartını koştu. Sabah’ta yer alan haber göre, Şeyh Edebali meydanında geçtiğimiz gün düzenlenen kurtuluş etkinliklerinde halka ikram edilmesi için 5 bin kişilik pilav Subaşı yemek sanayiye yaptırıldı.

Kalabalığın arkasında park eden aile şirketine ait araçlar dikkatlerden kaçmadı. Melek Mızrak Subaşı, doğrudan olmasa da dolaylı olarak aile şirketine rant sağlamayı sürdürdü.

5 BİN KİŞİLİK YAPTIRILDI BİN KİŞİ KATILDI

Diğer yandan yapılan kurtuluş günü organizasyonunda vatandaşlara ikram edilmek üzere toplamda 5 bin kişilik pilav yaptırıldı ancak etkinliklere katılan vatandaş sayısı bini geçmedi.

Yaklaşık 4 bin kişilik yemeğin ücretinin de organizasyon şirketi tarafından Bilecik Belediyesine yansıtılacağı öğrenildi.

Rüşvet soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan ve 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan CHP’li Semih Şahin’in ardından Başkan Vekili seçilen CHP’li Melek Mızrak Subaşı’nın, Belediyenin kaynaklarını eşe, dosta ve yandaşa peşkeş çektiği daha önce de iddia edilmişti.

Başkan Subaşı’nın dudak uçuklatan otel odası faturasını belediyenin ödediği öne sürülmüştü. Ayrıca Subaşı’nın bir yakınına ait şirkete, beş milyon TL bedel ile belediyenin reklam işlerini verdiği ortaya çıkmıştı.