İmamoğlu'nun yaptığına 'Ekşiciler' bile inanamadı!

İBB'nin Koronavirüsle mücadele edilen dönemde bütçe yetersizliğini öne sürerek Başakşehir Şehir Hastanesinin yollarını yapmayıp, muhtarlara yaklaşık 2.5 milyon TL tutan cep telefonu hediye etmesine vatandaşlar sosyal medyada tepki gösterdi. Bir çok kişi 'İstanbul'un önceliği muhtarların cep telefonu muydu' mesajları paylaştı.

"3 harfli yaptı sandım, bizim başkan çıktı"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en fanatik taraftarlarını barındıran Ekşi Sözlük'te bile İmamoğlu'nun yaptığı bu israfa tepki yağması dikkat çekti.

İşte Ekşi Sözlük'te "962 muhtara telefon hediye etmek" başlığının altına İmamoğlu için yazılan bazı yorumlar...

- yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

- hoayddaaa 3 harfli yaptı sandım, bizim başkan çıktı.

- bir taraftan borçlanma için belediye meclisinden yetki isteyip diğer taraftan telefon dağıtmanın bir tane mantıklı açıklaması olamaz.

- ben İmamoğlu'na aynı popülist siyaseti sürdürsün diye oy vermedim. belediyenin kaynaklarını İstanbul'daki hayatı herkes için güzelleştirmeye kullansın diye verdim.

- ne güzel hizmet yapmış teşekkür ederiz. yememiş yutmamış. CHP'li muhtarlara telefon verip AK Partili muhtarlara sakız yollamamış. adam herkese eşit yaklaşmış. derdiniz ne sizin?

- oy verme yaşına geldiğimden beri CHP'ye oy veririm. işte bu üzdü.

- AKP yaptı zannetmiştim. olmadı bu işte sayın İmamoğlu.

- ahahhahaa Tayyip Erdoğan kötülemek için gelip Ekrem İmamoğlu çıkınca şaşıran muhalif görmek aşırı mutlu etti beni.

- güzel para İmamoğlu , peki sence muhtarların bu telefonlara ihtiyacı var mı? yok. Boş harekettir, şimdi gözümden düşmüştür sayın İmamoğlu.

- Ekrem İmamoğlu'nun müthiş icraatı.

- 962 muhtara tatil de hediye etmesini diliyoruz Ekrem başkanımızın. Bu telefonlarla da tatil fotoğrafı yüklerler, ne güzel hizmet be...

- neden askıda telefon kampanyası yapmamış diye düşündürtüyor.

- muhtarlarla iletişim kurmak için verilmişmiş. neden? İstanbul'daki muhtarların kişisel telefonları yok mu? yanlış yanlıştır kardeşim.

- bravo başkan öğrencilerin burslarının yarısı yattı yarısı yatmadı ama olsun muhtarlarımızın telefona ihtiyaçları var.

- Başaksehir Şehir Hastanesi için yol yapmazsın. para yok dersin bu nedir?

- Erdoğan ile görüşen muhtarlara saldıranlar birden bire muhtar sevici olmuş.

- oldukça gereksiz harekettir. 2020 yılında muhtarların %95 inde android tabanlı yeni nesil telefonlar vardır zaten.

- "oh be sonunda bizimkiler de siyaset yapmayı öğrendi" şeklinde karşıladığım durum. ama yalan yok, başlığa girerken hedefim karşı taraftı.

- cumhurbaşkanı yaptı sandım tam eleştirecektim ki, İmamoğlu yapmış eleştiremem. neden?

- muhtarlara telefon dağıtılması siyasi bir hamledir ve zamanlaması yersizdir. keşke ihtiyaç sahiplerine el uzatılsaydı. doğruya doğru demeyi bilelim ki yanlıştan uzaklaşalım.

- Ekrem başkana oy verdim, ki atadan CHP'liyiz. ama çok saçma hareket yapmış.

- bu iste inşallah başka bir iş vardır. Yoksa gerçekten saçma sapan bir hareket...

- eko başkan böyle yapacaksa bir daha seçim falan kazanamaz.

- Tanesi 150 liradan gıda paketi dağıtsaymış 15.386 adet paket dağıtmış olacakmış. kesinlikle daha faydalı bir iş olurdu. bir de 80 liralık pakete 150 lira ödenmediğini düşünün. 30 bine yakın ediyor. gerçek bir sosyal belediyecilik olurmuş. yazık...

- telefona ihtiyacı olan 1 muhtar bile yoktur. Ekrem'i şimdilik biz anlatıyoruz daha sonra herkes anlayacak.

- Şimdi bazı arkadaşlar yanlış anlamasın, bunun Türkçesi rüşvettir.

- her şey çok güzel olmuş bunu RTE yapsa yerden yere vururdunuz. İnsan bari yerli telefon verir...

- yazıklar olsun neye yarayacak o telefonlar? O telefon gönderilen muhtarların acaba kaç tanesinde akıllı telefon yoktu? Amacın uygulama yüklenmesi ise mesaj at yüklesinler. Zaten hepsinde akıllı telefon vardır eminim. Milletin parasına kendi paranız gibi sahip çıkmayı öğrenin. Kendi şirketinde acaba bugüne kadar kaç kere çalışanlara telefon hediye etti?