İmamoğlu’nun son oyunu! Bir yığın anlatım, ama ‘kent parkı’ ortada yok!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün yaptığı uzun açıklamaya değinen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 31 Mart 2019 mahalli seçimleri öncesinde, “CHP olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazandığımız takdirde, Etiler Polis okulu arsasını, kent ormanı haline dönüştüreceğiz” vaadi hakkında konuşmamasına dikkat çekti.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Yandaş medya organlarını reklama boğarak susturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün uzun bir açıklama yaptı..

“Beşiktaş’taki eski Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisi üzerindeki yapı ruhsatının iptaline karar verildi” diye özet yaptı ama..

Ruhsat iptali sonrasındaki muhtemel gelişmelerle ilgili açıklama yapmadı..

Tapu belgesinin incelendiği bilgisi ile açıklamaya başladılar..

Kendi başkanlıkları döneminde, 6 Aralık 2021’de söz konusu 2011 Ada, 272 parselin mülkiyetinin “Yapı ve Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”ne geçtiğini hatırlattılar..

Yapı ve Yapı İnşaat AŞ’nin 31 Mayıs 2022 tarihli dilekçesi ile bahse konu yere yeniden yapı ruhsatı düzenlenmesini talep ettiğini anlattılar..

15 Haziran 2022 tarihli KİPTAŞ yazısıyla bahse konu yere ait iksa ve yapı ruhsatlarında adı geçen teknik personelin şantiye şefliği, fenni mesul sorumluluklarının istifaname nedeniyle sona erdiğinin bildirildiğini aktardılar..

Bahse konu yeri kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların iptal kararının Danıştay 6. Dairesince 28 Haziran’da onandığını belirttiler..

“20 Haziran tarihli yazımızla ilçe belediyesi ve firmaya kazı çukurunun stabilitesi, iksa sisteminin performansı ve kazı güvenliğini tehdit eden hususlara karşı alınması gereken önlemlerle ilgili konunun uzmanı kurum ve kuruluşlara (teknik üniversite vb.) teknik rapor hazırlatılarak ilgili kurumlara sunulması ve bu önlemlerin, imar planlarının yapılması ve yeni yapı ruhsatı düzenlenmesi beklenilmeden uygulanması”nın istendiğine işaret ettiler..

Hatta..

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