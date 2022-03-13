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Gündem İmamoğlu'nun öve öve bitiremediği Unkapanı Köprüsü üçüncü kez ayrıldı
Gündem

İmamoğlu'nun öve öve bitiremediği Unkapanı Köprüsü üçüncü kez ayrıldı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Uzun yıllar hizmet edecek" dediği Unkapanı Köprüsü hava koşulları nedeniyle 3. kez ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 13:30:00 - 2022-03-13 13:33:36
İmamoğlu'nun öve öve bitiremediği Unkapanı Köprüsü üçüncü kez ayrıldı

Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan, halk arasında Unkapanı Köprüsü olarak da bilinen Atatürk Köprüsü'nün bağlantı noktalarında yeniden açılma meydana geldi. Köprünün Fatih istikameti trafiğe kapatıldı. Beyoğlu istikametinde ise trafik normal akışında devam ediyor.

Unkapanı Köprüsü bağlantı noktasında yaşanan ayrılma nedeniyle dün bir süre trafiğe kapanmıştı. Yetkililerin yaptığı inceleme sonrası açıklığın normal seviyede olduğunun belirlenmesi ile Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açılmıştı.

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