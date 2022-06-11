İmamoğlu'nun keyfi kaçtı! 'Bana yeni bir mekan lazım'

İstanbullu karla mücadele ederken sorumluluk alanını terk edip balıkçı lokantasında keyif süren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir daha o mekana uğramadığı ortaya çıktı.

İstanbul'da bu yılın Ocak ayında yaşanan kar yağışı, İstanbullular için çileye dönmüş, vatandaşlar saatlerce evine ulaşamamıştı. Yolda kalan İstanbullular karla mücadele ederken CHP'li İmamoğlu, kendisine tahsis edilen özel kar küreme aracı ile balıkçı lokantasında görüntülenmişti.

İmamoğlu balıkçıya bir daha uğramadı

İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçi ile buluştuğu balıkçı lokantasının sahibi, CHP'li İBB Başkanı'nın o günden sonra bir daha mekana uğramadığını söyledi.

İndependent Türkçe’ye konuşan mekan sahibi Kahraman Altun, CHP'li İmamoğlu'nun uzun süredir lokantalarına gelmediğini belirterek şunları söyledi:

Fotoğrafı bir müşteri çekip servis etmiş. Bize her yerden, her kesimden misafir gelir. Kimseyi de ayırt etmeyiz. Siyasete karışmayı, bu olaylarla anılmayı hiç istemiyoruz. İmamoğlu o olaydan sonra gelmedi ama 20 yıldır müşterimizdir, çok eskiden beri gelir. Yine geleceğini düşünüyoruz.