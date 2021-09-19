İmamoğlu'nun iş bilmezliği vatandaşı canından bezdirdi

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB her geçen gün yeni bir rezillikle gündem oluyor. İstanbul'da son dönemlerde artan İETT arızalarına metro hatları da eklendi. İETT otobüsleri bakımsızlıktan dolayı arızalanıp yollarda kalırken aynı manzara metro hatlarında da yaşanmaya başladı.

Bugün sabah saatlerinde T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle durakta büyük yoğunluk yaşanırken vatandaşlar CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun işbilmezliğine isyan etti.

Sinirlerine hakim olamayan bir vatandaş, "Kabahat bu millette" "Hani her şey güzel olacaktı" diyerek tepkisini dile getirdi.