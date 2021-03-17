İmamoğlu'nun hakareti para cezası ile geçiştirildi, avukat şova devam etti!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İmamoğlu'na 354 gün boyunca 20 TL para cezası verildi. İmamoğlu'nun ödeyeceği ceza miktarı 7 bin 80 TL olarak belirlendi. Para cezasıyla geçiştirilen İmamoğlu'nun hakaret davası sonrası açıklama yapan İmamoğlu’nun avukatı şov yapmaya devam ederek karara itiraz edeceklerini belirtti.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7'nci duruşması görüldü. Duruşmaya İBB Başkanı İmamoğlu katılmadı. Bugünkü duruşmada kararın açıklanması bekleniyordu. Geçen duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.
Para cezası ile geçiştirildi!
İBB Başkanı İmamoğlu'nun 354 gün boyunca 20 TL parası yani toplamda 7.080 TL para cezası ödemesi hükmedildi.
Avukat şova devam etti!
Para cezası ile geçiştirilen karar sonrası şov yapmayı sürdüren İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, İBB verilen para cezası ile ilgili “Beraat verilmesi gereken karar ama çok zorlamayla para cezası verildi” dedi. Karara itiraz edeceklerini belirten Avukat Polat, “Üst mahkemelerde kararın bozulacağını düşünüyoruz. İşlenmiş suç yok ama böyle bir sonuç aldık” açıklamasında bulundu.
Ne olmuştu?
Ordu’da, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi’nde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda ekibiyle VIP’ten geçerken tartışma çıkarmış, bu sırada dönemin Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret etmişti.