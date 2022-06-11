İmamoğlu'nu tanıyalım! Yunan komutan: Önce İstanbul boğazlarını bombalarız İmamoğlu: Kardeşlik türküleri söyleyelim

Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos, haddini fazlasıyla aşarak küstah sözler sarfetti. Egkolfopoulos, "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz" diyerek krizin dozunu ateşlerken, CHP İBB Başkanı İmamoğlu'nun HDP'nin ağzından düşürmediği "barış türküleri söyleyelim" sözleri tepki çekti.

Yunanistan adaları silahlandırıp Türkiye'ye küstahça tehditler savururken ‘Göç Senfonisi – Karanlık Sular’ adlı eserin dünya prömiyerine katılan CHP İBB Başkanı İmamoğlu, “Dünya, hepimize yetecek kadar büyük. Biz yeter ki barışı, kardeşliği, eşitliği savunalım. Bugün burada olacağı gibi, hep bir ağızdan barış ve kardeşlik türküleri söyleyelim. Sesimiz, savaş isteyenlerin seslerini bastırsın” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar sosyal medyada büyük tepki topladı.