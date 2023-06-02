İmamoğlu’nu CHP’deki toplantıya almadılar! Kriz büyüyor

28 Mayıs’taki seçim yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu’nun ne yapacağı ve İmamoğlu’nun nasıl bir strateji izleyeceği kamuoyunun merak ettiği konulardan. Yeni Şafak’ın haberine göre CHP’de ilk tartışma 28 Mayıs akşamı seçim sonuçlarının belli olmaya başladığı saat 19.00’da yaşandı.

İMAMOĞLU SERT ÇIKTI

Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa liderlerini CHP Genel Merkezi’ne davet etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile birlikte toplantıya katılıp katılamayacağını sordu. Kılıçdaroğlu, “Bu Altılı Masa ve liderler toplantısı” diyerek olumsuz cevap verince, İmamoğlu’nun cevabı sert oldu: “Bizim Gültekin Uysal kadar katkımız yok mu?”

APAR TOPAR BİNADAN AYRILDI

Altılılı Masa liderlerinin CHP Genel Merkezi’ne yöneldiği dakikalarda İmamoğlu binadan ayrıldı. Seçimlerde birinci turdakinin aksine ne kamera karşısına geçti ne de sosyal medya paylaşımı yaptı. Ankara-İstanbul uçağı kalkmadan hemen önce ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun gece yarısı yaptığı açıklamayı cep telefonundan izledi. Yenişafak'ın haberinde İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’ndan özeleştiri ve istifa işareti görmeyince tepkisini alaylı bir şekilde gülerek gösterdiği belirtildi.

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İSTANBUL'A GİTTİ "DEĞİŞİM" MESAJI VERDİ

CHP Genel Merkezi’nde “Kemal istifa” sesleri yükselirken İmamoğlu İstanbul’daydı. 29 Mayıs sabahı da harekete geçerek,

“Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz” demişti.