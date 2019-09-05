İmamoğlu'ndan tartışılacak bir atama daha! Yüzde 44 fark yiyen ismi atadı
Göreve başlamasından itibaren tartışmalara neden olan atamalar yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde Sultanbeyli'de yüzde 44 farkla kaybeden Ayhan Koç'u Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na atadı.05 Eylül 2019 Perşembe 13:32
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra yaptığı atamalar tartışılmaya devam ediyor.
Yüzde 44 fark yiyen ismi atadı
Geçtiğimiz gün, Bayrampaşa Belediye Başkanlığı seçimlerinde kaybeden CHP'li Remzi Albayrak'ın İtfaiye Daire Başkanı olmasının ardından; Sultabeyli'de seçimi yüzde 44 farkla kaybeden Dr. Ayhan Koç da İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na atandı.
YORUM YAZ