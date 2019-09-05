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İmamoğlu'ndan tartışılacak bir atama daha! Yüzde 44 fark yiyen ismi atadı

Göreve başlamasından itibaren tartışmalara neden olan atamalar yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde Sultanbeyli'de yüzde 44 farkla kaybeden Ayhan Koç'u Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na atadı.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:32
İmamoğlu'ndan tartışılacak bir atama daha! Yüzde 44 fark yiyen ismi atadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra yaptığı atamalar tartışılmaya devam ediyor.

Yüzde 44 fark yiyen ismi atadı

Geçtiğimiz gün, Bayrampaşa Belediye Başkanlığı seçimlerinde kaybeden CHP'li Remzi Albayrak'ın İtfaiye Daire Başkanı olmasının ardından; Sultabeyli'de seçimi yüzde 44 farkla kaybeden Dr. Ayhan Koç da İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na atandı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:32
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. Dr. Ayhan Koç

YORUM YAZ

  • Ahmet tuncAhmet tunc26 dk önce
    Napsaydi mezarlik seyine akpli adam mi getirseydi...
  • SelçukSelçuk28 dk önce
    Araç şovuyla gündemi değiştirmek manipülasyon vs bunların tek yaptığı. Diyarbakır’da analar evlatları için ( artık korkmuyorlar ve devlete güveniyorlar) ağlarken ota boka yaygara koparan Sözcü Odatv kör sağır olmuş. 1 satır haber bile yok. Eleştirdikleri herşeyin 10 katını kendileri görevdeyken yada göreve gelince yapan bu Chp zihniyetinden bu ülkeye hayır gelmez. Sagcı solcu olmak değil önemli olan hangi tarafta olursa olsun dogruya dogru yanlışa yanlış diyebilmek. Başka Türkiye yok ...
  • 303033 dk önce
    ya allah aşkına bunu bu kadar gündem yapmayınkıl oluyorum.
  • turgutturgut39 dk önce
    Zaten ölü bir adamı tam da yerine atamış.
  • KeremKerem39 dk önce
    Belediyeye geri dönen araçları niye yazmıyorsunuz.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 40 dk önce
    yahu akit editörü bu adamın hiç bir işini yazmayın reklamın iyisi kötüsü olmaz.

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