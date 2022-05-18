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Gündem İmamoğlu’ndan şaşırtan hamle! Murat Ongun’u görevden alamadı, maaş aldığı birimi kaldırdı
Gündem

İmamoğlu’ndan şaşırtan hamle! Murat Ongun’u görevden alamadı, maaş aldığı birimi kaldırdı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işler karışıyor. Başkan Ekrem İmamoğlu’ndan çok Murat Ongun’un söz sahibi olduğu belediyede Ongun’un adı geçtiği İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 07:58:00 -
İmamoğlu’ndan şaşırtan hamle! Murat Ongun’u görevden alamadı, maaş aldığı birimi kaldırdı

Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı sırasındaki Karadeniz gezisine davet edilen bazı gazetecilere yönelik eleştirilere verdiği "Önemsemiyoruz" yanıtıyla yoğun tepki gören İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözcüsü Murat Ongun'un görevden alındığı öne sürüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yapan Murat Ongun, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine gazeteci Nagehan Alçı'yı da davet etmesi üzerine yapılan eleştirilere tepki göstermişti.

"Biz o tartışmaları önemsemiyoruz" demişti

Murat Ongun, Nagehan Alçı'nın gezide yer almasına gösterilen tepkilere yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nagehan Alçı çok seviliyor oralarda. Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır."

CHP'li İBB sözcülüğü birimi kaldırıldı

Yaptığı açıklamalarla tepki çeken Murat Ongun'un İBB sözcülüğü biriminin kaldırıldığı öğrenildi.

Temmuz 2019'dan beri sözcülüğünü yürüttüğü birimin kaldırılmasının ardından, Ongun’un hangi göreve getirileceğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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