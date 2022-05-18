  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması: Ben görevden aldım
Gündem

İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması: Ben görevden aldım

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'un görevde bulunduğu İBB Sözcülük birimini kaldırdığı iddialarını doğruladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 12:01:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcülük biriminin kaldırıldığını doğruladı. İmamoğlu, Murat Ongun'un başka bir göreve getirileceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıtı çok konuşulmuştu.

Ongun kamuoyunda gündem olan fotoğraf için "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" ifadelerini kullanırken "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" demişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

diyarbakırlı

Çok Narsist bir adam.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay