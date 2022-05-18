İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması: Ben görevden aldım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcülük biriminin kaldırıldığını doğruladı. İmamoğlu, Murat Ongun'un başka bir göreve getirileceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıtı çok konuşulmuştu.

Ongun kamuoyunda gündem olan fotoğraf için "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" ifadelerini kullanırken "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" demişti.