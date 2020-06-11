İmamoğlu Yunan gazeteciye konuştu! Skandal Ayasofya açıklaması

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile birlikte telekonferasla Yunanistan’da düzenlenen Uluslararası Delphi Ekonomi Forumu’na katıldı. Söz konusu panelde Ayasofya Camii ile ilgili tartışmalar gündeme getirildi.

Moderatör gazeteci Alexis Papachelas’ın “Ayasofyanın ibadete açılması ile ilgili düşüncelerinizi nedir?” sorusuna İmamoğlu, “Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var" cevabını verdi.

"Ayasofya'nın ibadete açılması ihtiyacı yok"

İmamoğlu, “Türkiye’deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümetin, turizm bakanlığı ve kurumlarının sorumlu olduğunu; İstanbul Belediye Başkanlığının sorumluluğu altında bulunmadığını” anımsattı.

İmamoğlu ayrıca, “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmadığını” belirtti.

Atina belediye Başkanı Bakoyannis ise Ayasofya’nın dünya kültür mirası olduğundan söz etti ve "Hristiyanların İstanbul’a gösterdiği özel sevginin bazen yok yere gerginliklere yol açtığı" görüşünü savundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'yı camiye çeviren ve vakıf malı olarak hibe eden Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret ederken tüm Türkiye'de infial uyandıran bir muamelede bulunmuştu. Ellerini arkada bağlayarak lakayıt bir tavır sergileyen İmamoğlu, durduk yere türbenin duvarına ayağını vurarak anlamsız bir harekete de imza atmıştı.