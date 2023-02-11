İmamoğlu yardıma değil provokasyona gelmişti

Konuşanın Maraşlı olmadığını söyleyerek tepki gösteren hanımefendiye İmamoğlu’nun yanındaki gruptan, “Git işine terbiyesizlik yapma!” diye hakaret edildi. İmamoğlu da “bırakın, bırakın kadın hasta” ifadelerini kullanınca ortam daha da gerildi. Kadınlar, İmamoğlu’nu bölgeden kovarken, sözlerine “Sensin hasta. Defol buradan İngiliz uşağı!” karşılığını veren 25-26. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu olayın tüm detaylarını Akit’e anlattı.

İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞIRKEN

O gün acı içinde olduklarını belirten Nursel Reyhanlıoğlu, şunları dile getirdi: “Bir grup CHP’li gelmiş kurtarma çalışmalarının uzağında durarak devlet, hükümet aleyhinde röportajlar çekiyorlardı iş makineleri harıl harıl çalışırken... İmamoğlu da sırıtarak dikiliyor. Bu sahneyi görünce kan beynime sıçradı. ‘Devlet bütün kurumlarıyla burada, yalan konuşmayın’ deyince bana hakaret etmeye kalktılar. Sonra da yandaşları görüntüleri sosyal medyaya koyup linç etmeye kalktılar. İşleri güçleri şov. Yazıklar olsun. Turist gibi gelmiş yüzünde en ufak bir üzüntü belirtisi bile yoktu. İstanbullu perişan halde. Gitsin orada işini yapsın, gelip canımızı sıkmasın.”