Karadeniz turunda özellikle Nagehan Alçı'nın da yer aldığı fotoğraf üzerinden kendisini eleştiren Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi CHP yandaşı isimlere rest çekip "Akıllı olmaya davet ediyorum. Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" tepkisini gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tükürdüğünü yaladı. "Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece dün bir konuşmada yaptığım 'Vız gelir tırıs gider' lafından ötürü özür diliyorum. Bir fotoğrafla linç edilen, yok sayılan tabiri caizse kaptanlığını yaptığım gemiden inilen artık yok sayılan oy vermem denilen bir kişi durumuna düşürülürse insanın kalbi kırılıyor, canı yanıyor birkaç cümle de yanlış laf kurabiliyorum. O yanlış kurduğum laflar için özür diliyorum altını çizeyim" dedi.