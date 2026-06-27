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Dünya ABD İran kıyılarını vurdu! Ateşkes resmi olarak sonlanırsa dünya için felaket olur!
Dünya

ABD İran kıyılarını vurdu! Ateşkes resmi olarak sonlanırsa dünya için felaket olur!

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ABD İran kıyılarını vurdu! Ateşkes resmi olarak sonlanırsa dünya için felaket olur!

Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayıp Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin İran'a ait dronlarla hedef alındığını öne sürdü. CENTCOM, İran'daki füze, İHA depoları ve kıyı radar tesislerini vurduğunu açıklarken, İran Devrim Muhafızları da Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayıp Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin İran'a ait dronlarla hedef alındığını öne sürdü. CENTCOM, İran'daki füze, İHA depoları ve kıyı radar tesislerini vurduğunu açıklarken, İran Devrim Muhafızları da Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlediğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait dronlarla hedef alındığını öne sürdü. Tahran ise ABD ile Körfez İşbirliği Konseyi'nin ortak bildirisini sert sözlerle eleştirirken, İsrail savaş uçaklarının komşu ülkelerin hava sahasındaki faaliyetlerini doğrudan tehdit olarak değerlendirdiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı yakınındaki ticari gemiye düzenlenen saldırının ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait füze ve insansız hava aracı depoları ile kıyı radar tesislerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları ise Körfez bölgesindeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Takvim.com.tr gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen Singapur bayraklı bir ticari geminin İran'a ait dronlarla hedef alındığını öne sürdü. Bunun üzerine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarında İran kıyısındaki füze ve insansız hava aracı (İHA) depoları ile kıyı radar tesislerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İran basını Sirik ve Taheruyi İskelesi çevresinde patlama sesleri duyururken, Devrim Muhafızları Ordusu, Körfez bölgesindeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlendiğini duyurarak, "Saldırganlık tekrarlanırsa vereceğimiz karşılık bundan daha kapsamlı olacaktır" açıklamasında bulundu.Tahran ayrıca ABD ile Körfez İşbirliği Konseyi'nin ortak bildirisini sert sözlerle eleştirirken, İsrail savaş uçaklarının komşu ülkelerin hava sahasındaki faaliyetlerini doğrudan tehdit olarak değerlendirdiğini açıkladı.

İran'da gizemli patlama sesleri! Sirik kentinde duyulan sesler paniğe neden oldu!
İran'da gizemli patlama sesleri! Sirik kentinde duyulan sesler paniğe neden oldu!

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İran'da gizemli patlama sesleri! Sirik kentinde duyulan sesler paniğe neden oldu!

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı
Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı

Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı

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Yorumlar

Mehmet

Bu olay gerçekten çok üzücü. İran yine Amerika emperyalizminin tuzağına düşmüş. ABD Başkanı Trump'ın saldırıları ne kadar utanç verici! Allah rahmet eylesin, şehitlerimize saygımla. Bu saldırılar sadece İran'ı değil, tüm İslam dünyasını hedef alıyor. İsrail ve Batılı emperyalist güçlerin oyunları devam ediyor. Bizim için de bu durum endişe verici. Türkiye Cumhuriyeti, milletimiz ve devletimizin gücüyle bu tür haksızlıklara karşı durmamız gerekiyor. Allah'ın izniyle hep birlikte güçlü bir İslam dünyasına doğru ilerlemeliyiz.
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