Mehmet Şimşek'ten 'Erken seçim' açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki gerilemenin önceki döneme göre daha yavaş olsa da kesintisiz devam etmesini beklediklerini söyledi. Şimşek, erken seçim ihtimalini ise düşük gördüğünü ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da yabancı yatırımcılarla buluştu ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlığın resmi web sitesinde yayımlanan sunum detaylarına göre Şimşek; enflasyondaki gerileme trendinin süreceğini, cari açığın yönetilebilir bir seviyede olduğunu ve dışa bağlı kırılganlıkların büyük oranda hafiflediğini kaydetti.

SAVAŞA STRESİNE RAĞMEN ROTA KORUNDU

Yakın geçmişteki jeopolitik olayların ekonomi kurmayları için ciddi bir sınav niteliği taşıdığına dikkat çeken Şimşek, "Savaş büyük bir stres testi oldu, biz ise rotamızı koruduk." ifadelerini kullandı. Ekonomi programının siyasi irade tarafından kuvvetle desteklenmeye devam ettiğini vurgulayan Bakan, yürürlükteki politikaların kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.

ENFLASYONDAKİ GERİLEME BEKLENTİSİ

Şimşek, enflasyon oranlarındaki düşüşün geçmiş dönemlere kıyasla daha yavaş bir tempoda seyretse dahi kesintisiz sürmesini öngördüklerini dile getirdi.

Sunulan rapor kapsamında; sıkılaştırılmış para politikası, destekleyici nitelikteki maliye ve gelir stratejileri, arz odaklı önlemler, negatif çıktı açığındaki büyüme ve hizmet enflasyonunda kalıcı bir direnç olduğuna dair net bir işaretin olmaması, dezenflasyon sürecine katkı sağlayan temel faktörler olarak sıralandı.

DIŞ KIRILGANLIKLAR VE CARİ AÇIKTAKİ POZİTİF TABLO

Cari açıkta yukarı yönlü bir hareketlenme görülse de bu durumun kontrol altında tutulabildiğini belirten Bakan Şimşek, dış finansman kaynaklı risklerin azaldığına vurgu yaptı. Sunum detaylarında ayrıca, mevcut ekonomi programının arkasındaki siyasi desteğin sürdüğü ve uygulamaların bu güçle devam ettiği aktarıldı.

BÜTÇE HEDEFLERİNDE KARARLILIK SÜRÜYOR

Ekonomik büyümedeki yavaşlamanın ve eşel mobil uygulamasının bütçe gelirleri üzerindeki yansımalarına karşın, önceden belirlenen hedeflerden sapılmayacağı sinyalini veren Şimşek; bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranında hedeflenen yüzde 3,5 seviyesinin yakalanabileceğini ifade etti.

Ocak ve haziran ayları arasındaki iç borç çevirme oranının yüzde 86,4 olarak kaydedildiğini hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı, söz konusu tablonun yıl sonu tahmini olan yüzde 106'nın gerisinde kaldığını ve yılı muhtemelen yüzde 100 civarında bir oranla kapatacaklarının daha olası göründüğünü sözlerine ekledi.

GÜNDEMDEKİ SİYASİ BEKLENTİLER VE SEÇİM TARTIŞMALARI

Yabancı yatırımcıların merak ettiği siyasi konulara da açıklık getiren Bakan Şimşek, ufukta bir erken seçim görülme olasılığının son derece zayıf olduğunu belirtti. Şimşek, devreye alınan ekonomi programının ardındaki siyasi iradenin ve kararlılığın aynen korunduğunu bir kez daha hatırlattı.