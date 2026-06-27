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İSLAM 27 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

27 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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27 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Karikatürünü, sizlerin istifadelerinize sunuyoruz... (27 Haziran 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٩١) اِنَّ الَّذٖينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدٰى بِهٖۜ اُو۬لٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلٖيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٖينَ۟

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(91) Evet, inkâr edip de kâfir olarak ölenler var ya, onların hiç birinden -kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi- asla kabul edilmeyecektir.

Onlar için elem veren bir azap vardır; hiç yardımcıları da yoktur.

(Al-i İmran Suresi, 3/91)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

İnkâr edip kâfir olarak ölenlerin, fidye olarak (kendilerini kurtarmak için) dünya dolusu altın verecek olsalar dahi böyle bir talebin kabul edilmeyeceği bildirilmektedir. Âhirette dünya malı kalmamış olacağını, ayrıca altına ve harcanmasına da ihtiyaç duyulmayacağını dikkate alan müfessirler âyeti daha çok şu iki yaklaşımdan birine göre açıklamışlardır:

a) Bu kimseler dünyada iken çok büyük hayırlar yapmış olsalar ve onların sevabını karşılık göstererek kendilerini kurtarmak isteseler bile bunun yararı olmayacaktır, çünkü inkâr üzere ölmeleri onların sevaplarını iptal etmiştir.

b) Bu bir temsildir, burada kurtuluş için verebilecekleri ve bilfiil sahip oldukları bir karşılıktan söz edilmemekte, böyle bir imkânları olsaydı dahi şeklinde bir var sayıma göre âkıbetlerinin ne kadar kötü olacağı ve hiçbir kurtuluş çaresi bulamayacakları anlatılmaktadır (İbn Atıyye, I, 470-471; Râzî, VIII, 131-133; Âlûsî, III 351-356; Reşîd Rızâ, III, 370). Bu anlayıştan hareketle âyete şöyle mâna verilebilir: “… yeryüzünün bütün altınları bile onların fidyelerini karşılayamaz” (Muhammed Esed, I, 107).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 628

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Kim kalbiyle tasdik ederek Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna şehâdet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar…”

Kaynak: Buhârî, İlim, 49

GÜNÜN SÖZÜ:

"Lokmayı helâlden temin edebilmek için çalışmak, nafile ibadetlerden (gece ibadeti, gündüz orucu) daha üstündür. Çünkü ibadetlerin kabulünün ve manevi huzurun temeli helal lokmadır."

(İbrahim B. Edhem)

GÜNÜN KARİKATÜRÜ:

1
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Yorumlar

Ali

Bugün okuduğum Ayet ve Hadiste dikkatimi çeken nokta, inkâr edenlerin ne kadar büyük fedakarlıklar yapmış olsalar da ahirette dünyanın malı karşısında hiçbir şey ifade etmediği. Allah'ın sözü bize her zaman hatırlatır ki gerçek huzur sadece İslam'a hizmet etmek ve O'nun izniyle çalışmakla elde edilir. Bu noktada, Türkiye Cumhuriyeti olarak İslam değerlerine sahip çıkarak, milletimizin refahı için çalışan liderlerimizle gurur duyuyorum. Hakkın yanında olan, vatanını seven her Türk Müslümanının bu anlayıştan beslenmesi gerektiğini düşünüyorum.
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