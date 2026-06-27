Reflüyü artıran besinler neler? İşte uzak durmanız gereken yiyecekler

SOĞAN VE SARIMSAK Çiğ olarak tüketilen soğan ve sarımsak sindirimi en zor olan ve mide asidini artıran gıdalardır. Bu sebzeler içerdikleri fermente olabilen lifler nedeniyle midede yoğun gaz ve şişkinliğe sebep olur. Oluşan bu gaz basıncı midenin kapakçığını zorlayarak asit sızıntısını kaçınılmaz hale getirir. Soğan ve sarımsağı yemeklerin içinde çok iyi pişirerek tüketmek riskleri bir nebze olsun azaltabilir. Ancak tamamen iyileşme sağlanana kadar çiğ hallerini salatalarda veya mezelerde kesinlikle kullanmamak gerekir. Özellikle hassas mideye sahip kişiler için çiğ soğan tüketimi doğrudan şiddetli göğüs ağrılarına yol açabilir.