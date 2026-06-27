Reflüyü artıran besinler neler? İşte uzak durmanız gereken yiyecekler
Reflü, mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla oluşan kronik bir rahatsızlıktır. Günümüzde yanlış beslenme ve yüksek stres bu hastalığı tetiklemektedir. Uzmanlar, reflü semptomlarını hafifletmek için hastaların beslenme alışkanlıklarını kökten değiştirmesini önermektedir. Özellikle kafein, asitli meyveler, yağlı yiyecekler ve paketli gıdalar mide kapakçığının gevşemesine yol açar. Doğru besin seçimi ve porsiyon kontrolü tedavinin temelidir. Peki, reflüsü olanlar hangi besinleri tüketmemelidir? İşte detaylar…