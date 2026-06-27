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Dünya Ateşkesi yok sayan ABD'ye sert uyarı! 'Karşılık vereceğiz'
Dünya

Ateşkesi yok sayan ABD'ye sert uyarı! 'Karşılık vereceğiz'

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Ateşkesi yok sayan ABD'ye sert uyarı! 'Karşılık vereceğiz'

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin, ülkelerinin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentine saldırısının "bertaraf edildiğini" ve saldırıya "seçecekleri zaman ve yerde karşılık vereceklerini" duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin, ülkelerinin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentine saldırısının "bertaraf edildiğini" ve saldırıya "seçecekleri zaman ve yerde karşılık vereceklerini" duyurdu.

İran basınında yer alan Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, "Deniz ve hava kuvvetlerimiz bu saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Saldırgan güçleri geri çekilmeye zorladı ve böylece İran'ın toprak ve karasuları üzerindeki egemenliğini korudu." ifadelerine yer verildi.

 

Açıklamada şunları kaydedildi:

"Bu saldırganlığın cevapsız kalmayacağını ve cevabımızın seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacağını vurguluyoruz. Herhangi bir yeni aptallığın, bölgedeki saldırganların yanılsamalarını paramparça edecek sert bir karşılıkla karşılanacağı konusunda uyarıyoruz."

İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti.

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Yorumlar

Mehmet

ABD, bir kez daha bölgedeki dengeleri bozmaya çalışarak Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentini hedef aldı. Allah'ın izniyle İran Devrim Muhafızları Ordusu bu saldırıyı bertaraf ederek Amerikan güçlerini geri püskürttü. İran, toprak ve su alanlarına karşı gösterdiği kararlılıkla ABD emperyalizmine karşı duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Bu tür provokasyonlara ve saldırılara asla karşılık bırakmayacağını söyleyenler gibi davranan Amerika, bölgedeki gerilimi artırmak için çabalıyor. İran'ın bu sert tepkisine rağmen ABD'nin yine de bölgede huzursuzluk yaratmaya devam edeceği endişesi taşıyoruz.
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