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Kâbe örtüsü Samsun’da! Osmanlı’nın 36 Mukaddes Emaneti müzede sergileniyor

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IHA Giriş Tarihi:

Kâbe örtüsü Samsun’da! Osmanlı’nın 36 Mukaddes Emaneti müzede sergileniyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Samsun’da manevi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Samsun Müzesi, aralarında Kabe örtüsünün de yer aldığı Osmanlı dönemine ait mukaddes emanetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

#1
Foto - Kâbe örtüsü Samsun’da! Osmanlı’nın 36 Mukaddes Emaneti müzede sergileniyor

Samsun Müzesi Fuaye Alanı'nda açılan Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi, festivalin en dikkat çeken sergilerinin başında geliyor.

#2
Foto - Kâbe örtüsü Samsun’da! Osmanlı’nın 36 Mukaddes Emaneti müzede sergileniyor

Fuaye Alanı'nda açılan sergide, Osmanlı döneminden bugüne ulaşan mukaddes emanetler ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

#3
Foto - Kâbe örtüsü Samsun’da! Osmanlı’nın 36 Mukaddes Emaneti müzede sergileniyor

Sergide; Kabe örtüsü, Sakal-ı Şerif, 700 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim, Kabe kapısı örtüleri, hac vekâletnamesi, mühürler, kandiller, Kabe çinisi ve el yazması İhlas-ı Şerif'in de aralarında bulunduğu 36 eser yer alıyor.

#4
Foto - Kâbe örtüsü Samsun’da! Osmanlı’nın 36 Mukaddes Emaneti müzede sergileniyor

Sergide ayrıca 1839 yılına ait Sultan Abdülmecid ketebeli ahşap, kâğıt, sulu boya ve altından oluşan besmele, 19. yüzyıla ait İhlas Suresi, 1878 yılında Mekke'den alınan Kabe örtüsü, 19. yüzyılda alınan ipek dokuma ve altından yapılan Kabe kuşağı parçası, 16. yüzyıla ait Kabe iç örtüsü, 17. yüzyıla ait ipek dokuma Ravza-i Mutahhara örtüsü, 17. yüzyıla ait Kabe tasvirli çini pano, Osmanlı tarafından yapılan ahşap, boya ve madenden oluşan 18. yüzyıla ait kıblenüma, Osmanlı tarafından yapılan 18. yüzyıla ait pirinç usturlap, 19. yüzyıla ait Osmanlı yapımı ahşap rubu tahtası da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

#5
Foto - Kâbe örtüsü Samsun’da! Osmanlı’nın 36 Mukaddes Emaneti müzede sergileniyor

Mukaddes eserler, festivalin sonunda envanterine kayıtlı oldukları müzelerde muhafaza edilmeye devam edecek.

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