Kâbe örtüsü Samsun’da! Osmanlı’nın 36 Mukaddes Emaneti müzede sergileniyor

Sergide ayrıca 1839 yılına ait Sultan Abdülmecid ketebeli ahşap, kâğıt, sulu boya ve altından oluşan besmele, 19. yüzyıla ait İhlas Suresi, 1878 yılında Mekke'den alınan Kabe örtüsü, 19. yüzyılda alınan ipek dokuma ve altından yapılan Kabe kuşağı parçası, 16. yüzyıla ait Kabe iç örtüsü, 17. yüzyıla ait ipek dokuma Ravza-i Mutahhara örtüsü, 17. yüzyıla ait Kabe tasvirli çini pano, Osmanlı tarafından yapılan ahşap, boya ve madenden oluşan 18. yüzyıla ait kıblenüma, Osmanlı tarafından yapılan 18. yüzyıla ait pirinç usturlap, 19. yüzyıla ait Osmanlı yapımı ahşap rubu tahtası da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.