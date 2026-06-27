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Sağlık Sağlıkta hizmet sürüyor! Kars’a 24 doktor atandı
Sağlık

Sağlıkta hizmet sürüyor! Kars’a 24 doktor atandı

Yeniakit Publisher
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Sağlıkta hizmet sürüyor! Kars’a 24 doktor atandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan 129. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Kars’a toplam 24 doktor görevlendirildi.

Yapılan atamalar doğrultusunda Kars’a 19 uzman hekim ve 5 pratisyen hekim görevlendirildi. Atamalar kapsamında özellikle Algoloji, Çocuk Kardiyolojisi, Romatoloji ve Onkoloji gibi önemli branşlara uzman hekimlerin kazandırılmasıyla kentte sağlık hizmetlerinin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, yapılan doktor atamalarının Kars için hayırlı olmasını dileyerek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür etti.

Çalkın, sağlık alanındaki hekim takviyesinin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirterek, yeni atanan doktorlara görevlerinde başarılar diledi.

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