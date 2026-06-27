Beli inceltiyor hemen yap: Karın yağlarını eritiyor: O içecek engelleyecek... Her şeyi tek tek açıkladık

Bu içeceğin genellikle akşam saatlerinde, uyumadan yaklaşık 2 saat önce tüketilmesi öneriliyor. Düzenli kullanımın, sağlıklı beslenme ve egzersizle birlikte desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, hiçbir içeceğin bölgesel yağları tek başına eritmeyeceğini belirtiyor. Kalori dengesi oluşturmak, düzenli egzersiz yapmak ve yeterli su tüketmek yağ kaybının temelini oluşturur. Bu tür tarifler ancak destekleyici olabilir. Kimler Dikkat Etmeli? Her ne kadar doğal malzemelerden oluşsa da bu karışım herkes için uygun olmayabilir. Fazla kilolara veda! Bel ve basen yağlarını yok ediyor Mide hassasiyeti olanlar. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar. Hamileler ve emzirenler.