Beli inceltiyor hemen yap: Karın yağlarını eritiyor: O içecek engelleyecek... Her şeyi tek tek açıkladık
Fit olmak isteyenlerin en çok şikayet ettiği konuların başında bel ve basen bölgesinde biriken inatçı yağlar geliyor. Spor ve düzenli beslenmeye rağmen bu bölgelerdeki fazlalıkların yavaş gitmesi, birçok kişinin motivasyonunu düşürüyor. Son günlerde ise sosyal medyada yorum yapanlar, jet hızında yağları motor gibi erittiği iddia edilen pratik içeceğin, "yağ yakımını" ve yağların dönüşümü yönündeki son açıklamalardaki ayrıntılar gerçekten bu içecek fit bir görünüme ulaşmada etkili olabilir mi sorgulanıyor. İşte her şeyi tek tek açıkladık.