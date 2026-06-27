  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaleiçi ve surlar ışıl ışıl Antalya’nın tarihi kapısı aydınlatıldı Japonlar o ilimizi kazıyor: Türkiye'de tarihe ışık tutan keşif! Eski albay 'bu bilgi az önce geldi' dedi: Türkiye'nin elindeki S-400'lere ne olacağını açıkladı Küresel zehir tacizi yakayı ele verdi: Küresel zehir taciri yakayı ele verdi! Yeniden Refah'tan Erdoğan ve kurmaylarına büyük destek! 'Bu bir başarıdır' Buckingham Sarayı’nda İklim Eylemi buluşması: Samed Ağırbaş öncülüğünde küresel çözümler değerlendirildi Türkiye'de gizli şehir yapmışlar! Evinin duvarını yıkınca ortaya çıktı! Selden tarım arazileri büyük zarar gördü
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Beli inceltiyor hemen yap: Karın yağlarını eritiyor: O içecek engelleyecek... Her şeyi tek tek açıkladık

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Beli inceltiyor hemen yap: Karın yağlarını eritiyor: O içecek engelleyecek... Her şeyi tek tek açıkladık

Fit olmak isteyenlerin en çok şikayet ettiği konuların başında bel ve basen bölgesinde biriken inatçı yağlar geliyor. Spor ve düzenli beslenmeye rağmen bu bölgelerdeki fazlalıkların yavaş gitmesi, birçok kişinin motivasyonunu düşürüyor. Son günlerde ise sosyal medyada yorum yapanlar, jet hızında yağları motor gibi erittiği iddia edilen pratik içeceğin, "yağ yakımını" ve yağların dönüşümü yönündeki son açıklamalardaki ayrıntılar gerçekten bu içecek fit bir görünüme ulaşmada etkili olabilir mi sorgulanıyor. İşte her şeyi tek tek açıkladık.

#1
Foto - Beli inceltiyor hemen yap: Karın yağlarını eritiyor: O içecek engelleyecek... Her şeyi tek tek açıkladık

Zayıflamak isteyenlerin gündeminde bu kez 4 malzemeli doğal bir içecek var. Zerdeçal, karabiber, limon ve maden suyuyla hazırlanan karışımın bel ve basen yağlarına karşı destek olduğu konuşuluyor; ancak uzmanlar, tek başına mucize beklenmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. İşte fit görünmenin sırrı...

#2
Foto - Beli inceltiyor hemen yap: Karın yağlarını eritiyor: O içecek engelleyecek... Her şeyi tek tek açıkladık

Bel ve basen çevresinde yağlanma; hormonlar, genetik faktörler, hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenme gibi birçok etkene bağlı olarak gelişebilir. Fazla kilolara veda! Bel ve basen yağlarını yok ediyor Özellikle uzun süre oturarak çalışmak ve rafine şeker ağırlıklı beslenmek bu bölgelerde yağ depolanmasını artırabilir.

#3
Foto - Beli inceltiyor hemen yap: Karın yağlarını eritiyor: O içecek engelleyecek... Her şeyi tek tek açıkladık

Kimyasal takviyeler yerine doğal içeriklere yönelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Evde kolayca hazırlanabilen karışımlar, sağlıklı yaşam rutinine destek amacıyla tercih ediliyor. Ancak bu tür tariflerin tek başına mucize yaratmayacağını unutmamak gerekiyor. 4 MALZEMELİ. Bu pratik içeceği hazırlamak için gereken malzemeler oldukça basit: Yarım çay kaşığı zerdeçal Çeyrek çay kaşığı karabiber Çeyrek taze sıkılmış limon suyu 200 ml sade maden suyu NASIL HAZIRLANIR? Hazırlaması son derece pratik: Bir bardak sade maden suyunu kaba dökün. Üzerine zerdeçal, karabiber ve taze sıkılmış limon suyunu ekleyin.

#4
Foto - Beli inceltiyor hemen yap: Karın yağlarını eritiyor: O içecek engelleyecek... Her şeyi tek tek açıkladık

Bu içeceğin genellikle akşam saatlerinde, uyumadan yaklaşık 2 saat önce tüketilmesi öneriliyor. Düzenli kullanımın, sağlıklı beslenme ve egzersizle birlikte desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, hiçbir içeceğin bölgesel yağları tek başına eritmeyeceğini belirtiyor. Kalori dengesi oluşturmak, düzenli egzersiz yapmak ve yeterli su tüketmek yağ kaybının temelini oluşturur. Bu tür tarifler ancak destekleyici olabilir. Kimler Dikkat Etmeli? Her ne kadar doğal malzemelerden oluşsa da bu karışım herkes için uygun olmayabilir. Fazla kilolara veda! Bel ve basen yağlarını yok ediyor Mide hassasiyeti olanlar. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar. Hamileler ve emzirenler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı
Dünya

Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı

"Türkiye'yi her gün taciz ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ediyorlar, Türkiye'ye saldırıyorlar, hem eski hem de modern tarihi üzer..
Trabzonspor’da transfer hamlesi! Resmen açıklandı
Spor

Trabzonspor’da transfer hamlesi! Resmen açıklandı

Süper Lig devi Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden ayrılan Metehan Mimaroğlu'nun transferini TFF'ye bildirdi.
CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'
Siyaset

CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'

Savcı Sayan, CHP'de yaşanması beklenen geçişi aktardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir. İşte Savcı Sayan'ın dikkat çeken ..
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!
Yerel

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!

Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada ara mütalaa açıklandı. Savcılık, 5 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ..
NATO Zirvesi öncesi operasyon! Tutuklanan akademisyen bakın kim çıktı
Gündem

NATO Zirvesi öncesi operasyon! Tutuklanan akademisyen bakın kim çıktı

Ankara tarihi NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Pek çok ülke liderlerinin katılacağı zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda tutuklanan..
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den kürsüde imrenilecek hareket! Sünnete riayet edip suyu oturarak içti!
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den kürsüde imrenilecek hareket! Sünnete riayet edip suyu oturarak içti!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir programda hitabetini gerçekleştirdiği sırada boğazının kuruması üzerine konuşmasına kısa bir ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23