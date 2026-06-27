Beşiktaş Galatasaray'ı solladı diyerek duyurdular! Müthiş harekat tamamlandı...

Beşiktaş, Napoli ile sözleşmesinin son dönemine giren 30 yaşındaki dinamik oyuncuyu ikna etmek için kesenin ağzını açtı. Siyah-beyazlıların Anguissa’ya en az 3 yıllık sözleşme ve yıllık 4-5 milyon Euro bandında cazip bir maaş teklif ettiği, tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.