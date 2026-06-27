Beşiktaş Galatasaray'ı solladı diyerek duyurdular! Müthiş harekat tamamlandı...
Galatasaray'ın da listesinde olan Napoli’nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Zambo Anguissa transferinde Beşiktaş bombayı patlatıyor.
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Galatasaray'ın da listesinde olan Napoli’nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Zambo Anguissa transferinde Beşiktaş bombayı patlatıyor.
İtalyan Il Mattino'nun haberine göre Beşiktaş, Napoli’nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Zambo Anguissa transferinde ezeli rakibi Galatasaray’ı geride bırakarak büyük aşama kaydetti. Çizme'de, yıldız futbolcunun önümüzdeki sezon siyah-beyazlı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş, Napoli ile sözleşmesinin son dönemine giren 30 yaşındaki dinamik oyuncuyu ikna etmek için kesenin ağzını açtı. Siyah-beyazlıların Anguissa’ya en az 3 yıllık sözleşme ve yıllık 4-5 milyon Euro bandında cazip bir maaş teklif ettiği, tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.
Napoli Başkanı De Laurentiis oyuncu için 20 milyon Euro talep etse de, sözleşme süresinin kısalığı nedeniyle pazarlıklarda eli zayıfladı. İtalyan kulübü Anguissa’yı zorla tutmak istemiyor; bedelsiz kaybetme riskinden dolayı Beşiktaş ile orta yolda buluşmaya sıcak bakıyor. Son karar ise Türkiye'den gelen dev teklife sıcak bakan Kamerunlu oyuncuda.
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